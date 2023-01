Belen e De Martino di nuovo in crisi La mamma della Rodriguez rompe il silenzio (ma la story è criptica)

Isa e Chia

E' la mamma diRodriguez a mostrare un dettaglio che spinge via la possibilità di una crisi tra sua figlia e Stefano de ...Stefano Dea 'C'è posta per te', il silenzio sospetto diStefano Deè stato ospite di 'C'è posta per te' sabato scorso eè solita sostenere il compagno durante le sue ... Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi Un dettaglio social svela… Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi Da giorni si vocifera di nuove problematiche tra la coppia che ha già in passato fatto più volte tira e molla. I ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi e vicini alla rottura La mamma della conduttrice pubblica un video rivelatore ...