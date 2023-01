Bce | Lagarde | “tassi devono salire ancora in modo significativo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “In meno di sei mesi, abbiamo aumentato idi interesse della Bce di 250 punti base, l’aumento più rapido della nostra storia. E abbiamo chiarito che idi interesse della Bce dovrannoaumentare ina un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi e rimanere a quei livelli per tutto il tempo necessario. In altre parole, manterremo la rotta per garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christineintervenendo al ricevimento annuale della Deutsche Börse a Eschborn. L’inflazione in Europa, rileva il presidente della Bce, “è troppo alta, in parte a causa della nostra vulnerabilità al cambiamento della geopolitica dell’energia. Il ...