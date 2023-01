ilmessaggero.it

Ancona, bimba muore per un: cosa è successo Tutto è iniziato dopo le feste di Natale, quando la piccola Mia ha iniziato ad avere la febbre. I genitori si sono subito rivolti ai ...Una tragedia scuote il comune di Pollenza , in provincia di Ancona . Unha ucciso la piccola Mia , una bimba di soli otto mesi che si è spenta all'ospedale Salesi di Ancona. E con un ordinanza sindacale, emessa dal sindaco Mauro Romoli , Pollenza si ... Batterio killer, morta bimba di 8 mesi: Mia stroncata dopo il ricovero d'urgenza in ospedale Una tragedia scuote il comune di Pollenza, in provincia di Ancona. Un batterio killer ha ucciso la piccola Mia, una bimba di soli otto mesi che si è spenta all'ospedale Salesi di Ancona.Un batterio letale. Mia si è spenta a otto mesi all’ospedale Salesi di Ancona. È stato proclamato il lutto cittadino a Pollenza.