BASTA RATTOPPI AL SSN | NON SONO I MEDICI IN PENSIONE CHE CI SALVANO

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Women for Oncology Italy e Women in Surgery hanno lanciato una petizione a cui hanno già aderito 1500firmatari. Firma anche tu! 23 gennaio 2023 – Abbiamo letto, con rinnovata e accresciuta preoccupazione, che nella Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, è stato riproposto l’emendamento già bocciato a dicembre (n. 4.136) recante disposizioni in materia di termini legislativi inerente alle “Disposizioni in materia di collocamento d’ufficio a riposo per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale e docenti universitari inna e Chirurgia” che propone di aumentare, su base volontaria, l’età pensionabile deiospedalieri ed universitari a 72 anni fino al 2026. Comprendiamo che questa proposta persegua l’obiettivo di sopperire alla cronica mancanza di ...

IMGpress

Genova - 'al sistema sanitario nazionale. Non sono i medici in pensione che ci salveranno'. E' la denuncia che Women for Oncology Italy e Women in Surgery hanno lanciato insieme ad una petizione ...Nessun Iframes VCO - 18 - 01 - 2023 - - Era destinato alla Galleria di Omegna, prima che questa passasse all'Anas, il milione di euro del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione che la Provincia del ... BASTA RATTOPPI AL SSN, NON SONO I MEDICI IN PENSIONE ... (Adnkronos) - Women for Oncology Italy e Women in Surgery hanno lanciato una petizione a cui hanno già aderito 1500 medici firmatari. Firma anche ...VCO - 18-01-2023 -- Era destinato alla Galleria di Omegna, prima che questa passasse all'Anas, il milione di euro del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione che la Provincia del VCO, grazie ad una ...