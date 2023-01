Basket | Pozzecco ' Banchero in Nazionale? A fine campionato deciderà'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Il problema è che ora è troppo forte. Scegliere tra America e Italia non è facile" ROMA - "dobbiamo vederlo come un'opportunità. Lui ha dato un'opportunità di massima, ma è in mezzo tra noi ...

Il Sannio Quotidiano

"Dobbiamo considerare i 18enni degli sportivi adeguati e la Nazionale ha assunto oggi un aspetto diverso rispetto ai nostri tempi - ha aggiunto- Non è più una selezione, ma una squadra. ...Un concetto ribadito ancora una volta nella tavola rotonda dal titolo 'Allenare l'Azzurro', svolta al Salone d'Onore del CONI, insieme ai commissari tecnici di(Gianmarco), pallanuoto ... Basket: Pozzecco, ‘Banchero in nazionale A fine campionato ... Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Banchero dobbiamo vederlo come un’opportunità. Lui ha dato un’opportunità di massima, ma è in mezzo tra noi e l’America ed è una scelta che spetta a lui. La rispetteremo i ...Il ct azzurro, ospite di una tavola rotonda al CONI con altri ct, è tornato a parlare dei giovani: "Nel calcio il cambio generazione è più difficile rispetto ad altri sport, va cambiata la mentalità a ...