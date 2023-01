Basket | Nba Lakers vincono in rimonta | ok Clippers e Nets

Sport Mediaset

Monumentale James, che trascina i suoi al successo per 121 - 112 sui Blazers ROMA - Vittoria in rimonta per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regolar - season dell'. Il quintetto californiano subisce un parziale di 45 - 13 nel secondo quarto ma riesce a espugnare il parquet dei Portland Trail Blazers per 121 - 112. Monumentale LeBron James, che trascina gli ...Classifica che diventa sempre più corta nella Western Conference dopo un'altra nottata piena di sorprese inper la Regular Season 2022/2023 . In testa, infatti, cadono sia i Denver Nuggets che i Memphis Grizzlies. La franchigia del Colorado non è riuscita a sopperire alla mancanza di Nikola Jokic, ... Nba: vincono i Magic di Banchero, Utah ko. I Lakers superano Memphis - Sportmediaset Monumentale James, che trascina i suoi al successo per 121-112 sui Blazers ROMA (ITALPRESS) - Vittoria in rimonta per i Los Angeles Lakers ...NBA - Nella notte del 23 gennaio i Brooklyn Nets escono vincitori dal big match con Golden State rimontando un passivo di 17 punti. Successo di misura per Oklah ...