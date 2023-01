Basket | Nba | Lakers prendono Hachimura da Washington

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Los Angeles, 23 gen. -(Adnkronos) - I Los Angelessi muovono sul mercato per migliorare il roster attorno a LeBron James e Anthony Davis. Secondo quanto riportato da Espn e The Athletic, i gialloviola hanno trovato l'accordo per finalizzare uno scambio che porterà il giapponese Ruiin California in cambio di Kendrick Nunn e di tre seconde scelte al Draft (la 2023 di Chicago, la 2029 deie la meno favorevole del 2028 tra quella die di L.A.) che finiranno agliWizards. Ihanno concluso lo scambio con l'intenzione di rifirmare, che sarà restricted free agent a fine anno, dopo che il giapponese non aveva trovato l'accordo con gli Wizards prima dell'inizio della stagione, ritrovandosi poi chiuso nel suo ruolo ...

Sky Sport

I Los Angeles Lakers stanno per acquisire l'ala giapponese Rui Hachimura dai Washington Wizards in cambio di Kendrick Nunn . Secondo quanto appreso dall' Associated Press , i due team stanno lavorando ......