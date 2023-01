Basket NBA | i risultati della notte 22 gennaio | rimonta assurda dei Lakers | brutto KO per i Nuggets

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si fermano i leaderWestern conference, volano invece igrazie al solito straordinario LeBron James, che emozioni in NBA! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Entrambe le teste di serieWestern Conference cadono nella strana nottata di NBA, Denver ferma a 9 la sua striscia positiva perdendo per 99-101 la partita Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.