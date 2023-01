Basket | Miwa | weekend positivo per le compagini blucelesti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiWeek end magnifico per le, sabato la femminile continua la marcia battendo a domicilio Rende, mentre la maschile si impone contro la capolista Salerno.Partiamo dalla coda. Lalotta, corre, combatte e vince la sfida alla prima in classifica PowerSalerno. E’ stata una gara, è bene dirlo, di quelle che ricordi a lungo. Emozioni, fisicità, scaltrezza e , perché no, quella cazzimma che ogni tifoso vorrebbe vedere dalla propria squadra. I cinghiali sono stati un mirabile sunto di queste qualità nella sfida che li ha visti avversi alla prima forza del campionato. Quel PowerSalerno capace finora di cadere soltanto una volta. Gara equilibratissima dalla palla due, con ladalla sua l’innesto del nuovo acquisto Stefan ...

