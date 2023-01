Basket in chiaro | con Warner Bros Discovery DMAX e Nove crescono gli ascolti e i contatti

Leggi su digital-news

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A meno di quattro mesi dall’inizio del campionato, e con la prima metà della Regular Season da poco alle spalle,fa un primo bilancio della stagione, la prima in cui trasmette all’interno del proprio portfolio – su– anche una partita indella Regular Season.Nelle prime 15 giornate di campionato, infatti, la media del numero di spettatori è cresciuta del +10% rispetto allo scorso anno (la partita inera in onda su Rai Sport), con una share in crescita del +48% mentre il numero dicumulati è stato di oltre 6,6 milioni di...