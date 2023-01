(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si è completato nel fine settimana appena trascorso la sedicesimaA 2022-2023 di– primo turno del girone di ritorno. Hanno ben figurato sui parquet del Belpaese i giocatori, risultando anchein alcune sfide. Scopriamo quindi insieme idel weekend appena trascorso per il massimo Campionato tricolorepalla a spicchi. Nell’unico anticipo del sabato sera la Carpegna Prosciutto Pesaro soffre ma piega la resistenzaTezenis Verona vincendo per 76-73. Doppia cifra per Davide Moretti (10 punti), mentre la sfiorano Riccardo Visconti (8 punti) e Leonardo Totè (7 punti). Per gli scaligeri, invece, 11 punti di Alessandro Cappelletti e 5 punti di Davide ...

Probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali per i Clippers e per il duo George - Leonard nel successo 98 - 112 contro i Mavericks di Doncic. I New Orleans Pelicans devono provare a ... Basket, i migliori italiani della 16° giornata di Serie A. Spagnolo e Ruzzier decisivi, Filloy sugli scudi. Melli e Brooks mai domi, bene anche Cinciarini e Filloy 60-75 (12-14, 33-34 e 45-52) Fila San Martino di Lupari: Washington 21, Guarise 3, Verona, Milazzo 10, Ianezic, Pastrello 13, Frigo ne, Russo 2, Kaczamarczyk 3, Arado ne, Diakhoumpa ne e Dedic 8 Allen ...TRENTO. La Dolomiti Energia vince e convince nell'importante match contro la compagine di Varese. I trentini comandano per tutta la partita, rimanendo in vantaggio fin dal primo quarto. Nell'ultimo pe ...