Bari | Antenucci titolare contro il Perugia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sabato 28 gennaio ilscende in campo in casail. C’è un’emergenza attaccanti con la squalifica di Cheddira e Ceter in forte dubbio. Toccherà quindi a un “ragazzo” di 38 anni, Mirko. Come scrive il Corriere dello Sport, il bomber molisano rimane l’ago della bilancia: «Mignani nelle ultime 3 partite ha voluto provare un attacco senza l’ex spallino, giocando prima la carta Folorunsho come seconda punta e poi puntando su Ceter cheil Modena dava prova di una ritrovata brillantezza fisica che sembrava da tempo perduta. Ora si spera che il malanno accusato a Palermo sia passeggero. Manon ha mai perso il sorriso aspettando che arrivi il suo momento. Non va a bersaglio da tre mesi e mezzo. Troppo lungo il digiuno per uno che si nutre di ...

