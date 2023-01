Corriere dello Sport

evidentemente non l'ha presa benissimo, visto che ha urlato all'indirizzo dell'arbitro al momento del cartellino. Non termina qui, perché appena tre minuti dopo Simone Inzaghi ha deciso di ...evidentemente non l'ha presa benissimo, visto che ha urlato all'indirizzo dell'arbitro al momento del cartellino. Non termina qui, perché appena tre minuti dopo Simone Inzaghi ha deciso di ... Barella impazzisce durante Inter-Empoli: urla verso l'arbitro e il gesto che gela San Siro MILANO - Tanto nervosismo in campo per Niccolò Barella nel corso della gara dell'Inter contro l' Empoli. Il centrocampista, apparso teso fin dall'inizio, è sbottato completamente quando, per un'entrat ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “targeting e pubblicità” come specificato ...