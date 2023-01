(Di lunedì 23 gennaio 2023) 'Abbiamo ricevuto un video in cui uno degli oppressori armati di Teheran picchia senza motivo unaper. Le immagini risalgono al 24 novembre'. Lo scrive suiaccount social Masih ...

Le immagini mostrano unarmato correre verso una donna che cammina. Intorno a lei molte donne scappano terrorizzate. L'uomo prima la prende a calci e poi la schiaffeggia, riprendendola per ...... ed un male addirittura indicibile il supportoche l'alleanza occidentale fornisce alla "... La guerra è sempre stupida, è sempre immorale, è sempre una. Ma la violenza è nell'essere ... Barbarie! Un militare iraniano armato prende a calci e schiaffeggia una donna per strada: “Mostrava i suoi capelli” Le immagini mostrano un militare armato correre verso una donna che cammina. Intorno a lei molte donne scappano terrorizzate. L'uomo prima la prende a calci e poi la schiaffeggia ...Affermare che la difesa legittima degli ucraini è violenta e quindi è male come lo è l’aggressione ingiustificabile dei russi significa negare che, se l'uso ...