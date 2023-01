Barare non è mai stato così facile | basta usare questa AI e il gioco è fatto

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Volete prendervidi qualcuno?intelligenza artificiale vi permetterà di farlo senza destare sospetti: ecco come funziona e a chi appartiene. I numerosi algoritmi intelligenti che vengono creati ogni giorno sono necessari per far sì che, la popolazione di tutto il mondo, possa beneficiare di alcuni aspetti che altrimenti sarebbero impossibile da avere sull’immediato. Un esempio può essere Google Translate, che in pochi secondi è in grado di tradurre un intero testo da una lingua all’altra basandosi su una IA fenomenale. Nvidia propone una nuova funzione – Computermagazine.itMa anche una recente tecnologia sviluppata da Nvidia è in grado di compiere l’impossibile. Prende il nome di Nvidia Broadcast, e adesso pare che possa mantenere il contatto con gli occhi in una videoconferenza, anche se la persona ripresa sta guardando ...