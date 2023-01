Balneari | Gasparri “scopre” che le concessioni non sono citate nel Pnrr Dimenticando ddl concorrenza e procedura di infrazione Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Lenonformalmente incorporate nelle milestone e target del Piano di ripresa e resilienza” dell’Italia. Mentre nella maggioranza che sostiene il governo Meloni si fanno sempre più evidenti le spaccature sul tema della proroga delle licenze per le spiagge, è bastata questa risposta della portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts ai cronisti durante il briefing stampa quotidiano a Bruxelles per scatenare a Roma un coro di reazioni di giubilo. Come se i contenuti delfossero segreti e soprattutto come se Nuyts non avesse (anche) ricordato che sul tema “c’è unad’in corso” perché “cittadini e imprese hanno diritto a unatrasparente, imparziale e aperta“- cioè una gara – “al momento di decidere a quale ...