Balneari | è scontro tra Roma e Bruxelles Meloni | «Difenderemo i gestori» L’Ue | «Assicurare concorrenza e innovazione»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il tema delle concessioni statali per gli stabilimentitorna a creare fermento nella maggioranza di governo e tra questo e le istituzioni europee, ansiose di vedere al più presto riaffermato e applicato anche in questo settore il principio di libera. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi, avanzata in Parlamento dal partito della premier Giorgia, Fdi, di prorogare ulteriormente le concessioni – senza gara – di almeno un altro anno oltre il 31 dicembre 2023, scadenza ultima attualmente prevista dopo l’intervento dell’esecutivo Draghi e la conferma del Consiglio di Stato. La proposta era rimasta in piedi per meno di 24 ore. Sabato 21, si è poi scoperto che l’emendamento al decreto Milleproroghe che avrebbe previsto tale proroga non era stato segnalato per il voto. Ma l’idea pare tutt’altro che accantonata ...