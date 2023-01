Ballando con le Stelle | scatta il botta e risposta social tra Francesca Fagnani e Luisella Costamagna

Leggi su isaechia

(Di lunedì 23 gennaio 2023), conduttrice iconica di Belve, è uno dei volti più in voga dell’attuale piccolo schermo. Non a caso, ha conquistato il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, che l’ha voluta al suo fianco sul palco dell’Ariston per l’edizione 2023. Ma non si parla di lei solo in funzione della kermesse musicale, tutt’altro.ha infatti rilasciato un’intervista curiosa a Il Messaggero che ha scatenato qualche reazione sul web. Tutto ha avuto iniziato quandoha parlato dicon le, tirando in ballo. La conduttrice di Belve ha rivelato che non parteciperebbe allo show di Milly Carlucci perché essendo una giornalista, il ballo in tv ‘toglierebbe’ forza al suo lavoro. La ...