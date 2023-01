Baldanzi sfida l'Inter | 'Forte e bella come il Napoli | incredibile Kvara Dybala mi piace | ecco cosa sogno per il futuro'

Calciomercato.com

...!1) L' Empoli di Zanetti proverà a colpire con Caputo e Satriano serviti da. Vicario tra i ... Laodierna di campionato sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su smart tv oltre che su ...- Napoli, èdi mercato con l'Inter Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il club nerazzurro ha messo gli occhi su due talenti dei toscani, il terzino sinistro Fabiano Parisi e il ... Baldanzi sfida l'Inter: 'Forte e bella come il Napoli, incredibile Kvara ... Tommasi Baldanzi a San Siro senza paura. Il giovane talento dell'Empoli, in campo stasera nel posticipo di campionato contro l'Inter, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Non mi aspettavo di fare ...Inter Empoli si giocherà questa sera a San Siro. Match che potrebbe portare alla ribalta ulteriormente due obiettivi nerazzurri: il punto ...