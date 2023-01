Baiardo | ' Messina Denaro non ne avrà per molto Vidi l' agenda rossa di Borsellino' E a Giletti dice | ' Stai rischiando'

La7

Il cognato di Bonafede: 'Devono arrestarlo': 'Denaro non ne ha per molto' 'Le profezie vorrei farle in un altro ambito, queste non sono profezie. Sono cose delicate, serie', ha detto ..."MatteoDenaro non ne ha per molto", lo ha detto Salvatore, a Non è l'Arena su La7 . "Penso non ne abbia per molto, altrimenti non succedeva quanto è successo, almeno questo presumo". L'uomo ... Messina Denaro, Baiardo a Giletti: "Lei sta rischiando parecchio, a 360 gradi!" Il collaboratore di giustizia Baiardo, quello che aveva anticipato l'arresto di Messina Denaro, mette in guardia il conduttore di Non è l'arena. Rischio a 360°."Lei sta rischiando a 360° e non solo a livello mafia ". Sono parole di Salvatore Baiardo , pronunciate durante la fase finale di ...