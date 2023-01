Baiardo | avvertimento choc a Giletti | “Lei sta rischiando parecchio” Video

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen – Salvatoretorna in tv di fronte a Massimo. E gli lancia messaggi diretti, in diretta (si perdoni il gioco di parole) tutt’altro che teneri.parole dure a: “Lei sta” In questo estratto della trasmissione Non è l’arena,si concentra, invero, sulla “difesa” dei fratelli Graviano riguardo la strage di via D’Amelio del luglio 1993, in cui perse la vita Paolo Borsellino. L’uomo sostiene una tesi piuttosto popolare, ovvero che la mafia su quei fatti (differentemente da quelli riguardanti Capaci che uccisero Giovanni Falcone) c’entri molto poco. Poco prima di essere congedato dal conduttore, però,lancia un: “Lei sta ...

Il Tempo

La profezia disu Messina Denaro: "Che arrivi un regalino..." - VIDEOnel corso della trasmissione ha detto la sua sul futuro della mafia siciliana, sulla successione al vertice delle ...Ma poi invitaa non andare oltre: " Voglio andare a letto tranquillo , ... Non è l'Arena, l'avvertimento di Baiardo a Giletti fa calare il gelo: "Lei rischia..." Il collaboratore di giustizia Baiardo, quello che aveva anticipato l'arresto di Messina Denaro, mette in guardia il conduttore di Non è l'arena. Rischio a 360°.Salvatore Baiardo, ex uomo di fiducia dei fratelli Graviano, torna a parlare in tv. Ospite della trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti, il collaboratore di giustizia che ‘profetizzò’ l’arresto ...