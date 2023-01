Back to Black | il padre di Amy Winehouse difende Marisa Abela dalle critiche | E' un' ottima scelta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ildi Amyha appena difeso pubblicamente ladi ingaggiareper interpretare la figlia nel biopic intitolatoto. Ildi Amyha sostenuto pubblicamente la controversa decisione di ingaggiareper il ruolo principale dito, l'attesissimo film biografico sulla figlia. Inutile dire che, come accade sovente in questi casi, la maggior parte dei fan si sia scagliata contro ladi casting dello studio. I fan della leggendaria cantante, scomparsa a soli 27 anni nel 2011 a causa di gravi problemi legati a droga, alcol e disordini alimentari, sostengono che l'attrice non le ...

Avreste mai immaginato di vederla sul grande schermo dopo così tanto tempo Ora è ufficiale: la vita della grande Amy Winehouse diventerà un film e si chiameràto, proprio in memoria della nota canzone che l'ha portata al successo. Che cosa sappiamo del biopic di Amy Winehouse Scopriamo insieme maggiori dettagli.to: il film su Amy ...