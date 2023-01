“Bacio” Chanel Totti | il fidanzato ha un volto | beccata in discoteca così

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sempre più social, sempre più sulle orme di mamma Ilary Blasi:si candida ad essere una delle regine del jet set dei prossimi anni. Nonostante l’età, non è ancora 16enne, la figlia dell’ex capitano della Roma vanta un seguito di oltre 250mila followers. Un’ eco mediatica enorme che spesso la espone anche a critiche ingenerose da parte degli haters. Un esempio? Eccolo: “Ma davvero hai 15 anni?”. E ancora: “Sembri una trentenne”. “Senza esporre giudizi..ma a scuola ci va? No perché Miami, Honduras, jackie’o…boh”. “Bimba viziata antipatica …già rifatta sembri una trentenne”, scrive un’utente. “Far la ricca coi soldi degli altri, tanto mamma ,tra pochissimo, ti porta a casa un altro portafoglio gonfio”. “Francamente 15 anni son proprio pochi e sembra sian donne fatte di 30 anni e oltre questa “moda” non mi piace per nulla”.Sono quelli più ...

... con il drink in mano, si è seduta e un ragazzo, della cerchia di amici, le si è avvicinato abbracciandola e dandole poi un intimosulla testa.ha risposto alsorridendo . I fan, ...La quindicenne beccata in un locale di Roma insieme agli amici, ma uno in particolare sembra esserle molto ... Chanel Totti ha trovato l'amore Spunta il video di un bacio su TikTok Chanel Totti ha trovato il suo principe azzurro Durante una serata in discoteca in un noto locale di Roma, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata pizzicata in ...La quindicenne beccata in un locale di Roma insieme agli amici, ma uno in particolare sembra esserle molto vicino ...