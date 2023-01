“Avatar 2” supera i 2 miliardi e James Cameron segna un nuovo record

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ce l’ha fatta:2 hato i duedi dollari al box office in poco più di un mese e hato unprimato. Il weekend appena trascorso ha visto nuovamente al primo posto La via dell’acqua, che è dunque uno dei sei film are tale traguardo. Da oltre un mese,– La via dell’acqua – noto semplicemente anche come2 – è stato oggetto di numerose speculazioni. Il tutto ha avuto luogo a seguito delle controverse dichiarazioni rilasciate da, a ridosso del rilascio statunitense del kolossal di fantascienza. “Dobbiamo riuscire a conquistare almeno la terza o la quarta posizione al box office dei maggiori successi mondiali solo ...

Con altri 1,3 milioni di euro, il sequel dell'hit di James Cameroni 42 milioni di euro complessivi e vola nella classifica dei migliori incassi globali di sempre. Avatar: La via dell'acqua supera quota 2 miliardi al box office, oltre 42 milioni di euro in Italia Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, il nuovo film dei Me contro Te, ruba la prima posizione ad Avatar: La via dell'acqua al botteghino italiano dopo sei settimane. Avatar: La via dell'acqua non trova ostacoli e continua il suo dominio al box office con altri 20 milioni, il cartoon Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio risale al secondo posto.