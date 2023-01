Avatar 2 diventa il sesto miglior incasso di sempre

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Disney ha ufficialmente reso noto i risultati aggiornati degli incassi del sequel di, confermando che la nuova pellicola di James Cameron ha concluso il weekend superando la cifra mastodontica dei 2 miliardi di dollari (la cifra precisa è di 2,024 miliardi di dollari), con 598 milioni ricavati dagli incassi degli Stati Uniti, 230 provenienti dalla Cina e i restanti 1,426 miliardi guadagnati nel resto del mondo. Quello raggiunto da James Cameron con “: La via dell’acqua”, a solo poco più di un mese di distanza dall’uscita nelle sale (il sequel ha debuttato in sala il 16 dicembre 2022) è ildial box office. La classica vede presente altri due pellicole dello stesso Cameron, il regista con più film in top ten –ben 3-, ovvero il primo ...

HamelinProg

