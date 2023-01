(Di lunedì 23 gennaio 2023) Secondo un’elaborazione dell’Osservatorio, sulla base di studi del Bloomberg New Energy Finance, Goldman Sachs e del Gruppo Wood Mackenzie, tra vent’anni i due terzi dellein circolazione nel mondoalimentati da motori a, mentre il restante sarà rappresentato da veicoli elettrici. Per la precisione, il 67% del parco circolante mondiale sarà formato da veicoli a benzina, diesel e ibridi (full o mild), il 28% da elettriche pure e ibride plug-in, mentre il restante 5% sarà formato da alimentazioni alternative come l’idrogeno (ma anche il metano e il GPL). Anche se la mobilità elettrica subirà un’accelerazione a partire dal 2035, anno in cui nell’Unione Europea non potranno più essere commercializzati veicoli con motori ...

Il Fatto Quotidiano

... ha concluso l'Osservatorio, e delle iniziative da mettere in atto per adegurasi agli sviluppi del mercato, si parleràcorso di Futurmotive Expo & Talk s, nuovo evento didedicato a ...Di queste necessità, e delle iniziative da mettere in atto per adeguarsi agli sviluppi del mercato, si parleràcorso di Futurmotive Expo & Talks, nuovo evento didedicato a ... Autopromotec: “Nel 2050 2 auto su 3 saranno ancora a combustione interna” (Teleborsa) - Entro il 2050 il parco circolante mondiale di autovetture sarà composto per i due terzi (per la precisione il 67%) da auto a combustione interna (benzina, diesel e ibride), per il 28% da ...Nel 2050 due auto su tre in circolazione saranno a combustione interna. L'analisi di Autopromotec: le vetture elettriche saranno il 28% del totale.