Autonomia | Picierno Pd | ' è irricevibile | su proposta seria Sud pronto a ragionare'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Per come è stata presentata finora quella del ministro Calderoli è una. È una nemmeno troppo velata ipotesi di secessione del Paese. È l'idea di una Lega identitaria che torna ad ingaggiare una battaglia del Nord contro il Sud. Se invece intendono presentare una, i sindaci e i governatori del Sud sono pronti asull'differenziata". Lo afferma la vicepresidente del Parlamento Europeo Pinain un'intervista al 'Corriere della sera'.

