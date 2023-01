Australian Open | nona giornata | Korda per stupire ancora | Pegula per sfatare il tabù quarti di finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A Melbourne Park è tempo didi, che prenderanno il via questa notte con due singolari maschili e due femminili, quelli delle rispettive parti alte dei tabelloni. In uno slam che ha perso due delle prime quattro teste di serie tra gli uomini e addirittura tre su quattro tra le donne, molti hanno l’occasione per arrivare fino in fondo e ottenere, oltre al miglior risultato della carriera, anche un bel bottino di punti per il ranking. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Diciamoci la verità, pur con l’uscita di due delle prime quattro teste di serie e nonostante la mancanza del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, il tabellone maschile così aperto ad ogni possibile scenario in effetti non pare. Novak Djokovic è di gran lunga il favorito della contesa e non l’impressione è che non ci sia nessuno in grado neanche di poter andare vicino a ...