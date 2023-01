Australian Open | critiche a Dunlop per la fornitura di palle | ma è pronto il rinnovo

Ubitennis

Per il secondo anno di fila Jannik Sinner cede all'ellenico Stefanos Tsitsipas (N. 4 del Ranking e N. 3 del torneo) all', ma per Paolo Bertolucci la battaglia di 5 set a Melbourne è battuta d'arresto con risvolti confortanti. "A differenza dello scorso anno, quando il nostro giocatore non entrò mai nel ...... al primo torneo fuori dagli Stati Uniti, e alla seconda partecipazione in un torneo dello Slam, il ventenne americano ha colto il suo primo quarto di finale all'superando nel derby ... Australian Open: Djokovic, severa lezione a De Minaur. Vola ai quarti senza intoppi [VIDEO] Continua lo spettacolo degli Australian Open 2023, primo Slam della nuova stagione di tennis. Archiviati oggi gli ottavi di finale, domani sarà il turno dei quarti delle parti alte dei due tabelloni d ...Continua lo spettacolo degli Australian Open 2023, primo Slam della nuova stagione di tennis. Archiviati oggi gli ottavi di finale, domani sarà il turno dei quarti delle parti alte dei due tabelloni d ...