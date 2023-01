Australian Open 2023 | torna in campo Tsitsipas | Khachanov sfida Korda Attenzione a Pegula-Azarenka e Rybakina-Ostapenko

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Continua lo spettacolo degli, primo Slam della nuova stagione di tennis. Archiviati oggi gli ottavi di finale, domani sarà il turno dei quarti delle parti alte dei due tabelloni di singolare. Si svolgeranno dunque due partite inmaschile e due a livello femminile (tutti sulla Rod Laver Arena) e le emozioni non mancheranno di certo. Ad aprire il programma di singolare di domani ci sarà lo scontro tra Elenae Jelena(secondo incontro sulla Rod Laver Arena dopo il doppio Cabrera/Smith-Stefani/Matos e comunque non prima delle 2:30). La kazaka (testa di serie n.22), reduce dal grandissimo successo contro la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) e dalla precedente affermazione contro la statunitense Danielle Collins (n.13 del seeding), scenderà in ...

Tra le sorprese deglic'è sicuramente Jiri Lehecka. Il tennista classe 2001, finalista alle Next Gen Atp Finals (sconfitto da Brandon Nakashima), non aveva mai vinto una partita in uno Slam prima di ...Non chiamatelo sorpresa. Dopo la finale raggiunta nel torneo di Adelaide, Sebastian Korda si sta confermando un gran giocatore agli. Ha battuto Medvedev in tre set al terzo turno e ha avuto la meglio su Hurkacz agli ottavi. La prima semifinale Slam è lì, a un passo. Ma per raggiungere c'è da battere Karen Khachanov,... Australian Open: Djokovic, severa lezione a De Minaur. Vola ai quarti senza intoppi [VIDEO] Le dichiarazioni a fine partita di Novak Djokovic, dopo la vittoria contro Alex De Minaur, fanno ben sperare sul piano medico. Nei primi turni del torneo il serbo era sembrato in difficoltà, ma oggi l ...Il commento del direttore di Ubitennis a conclusione del Day 8 dell'Australian Open 2023: "Djokovic aveva perso da Rublev a Belgrado, ma non era al meglio. Lo vedo in finale con Tsitsipas. Tra le donn ...