Australian Open 2023 | Tommy Paul batte anche Bautista Agut | sarà derby USA con Shelton per un posto in semifinale

La Gazzetta dello Sport

MELBOURNE (Australia) - Definita la griglia dei quarti di finale degli2023 con Novak Djokovic che batte senza difficoltà il beniamino di casa Alex DeMinaur . Alla Rod Laver Arena l'ex numero 1 del mondo si è imposto per 6 - 2 , 6 - 1 , 6 - 2 in 2 ore e 6 ...Novak Djokovic è nei quarti di finale degliper la tredicesima volta in carriera e raggiunge l'obiettivo in stile. Il serbo è sceso in campo con una fasciatura alla ormai famosa coscia sinistra, ma il modo in cui ha spazzato via ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Sarà perché era opposta ad una diciassettenne, sarà perché il suo debutto in Fed Cup risale al 2012 o perché è giunta al suo undicesimo Australian Open (“senza contare le volte in cui sono venuta qui ...Il russo, sotto 5-2 nel quinto set con Holger Rune, si regala per la seconda volta i quarti di finale a Melbourne dopo aver annullato due match point. Shelton vince il derby con Wolf ed entra in top-5 ...