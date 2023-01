Australian Open 2023 | Rublev annulla due match point ed elimina Rune | Shelton vince ancora

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Fastastico Andreysulla Rod Laver Arena: il ragazzo spesso definito fragile, mentalmente e psicologicamente, ha invece smentito tutti – forse anche se stesso –ndo una battaglia incredibile contro il terribile Holger. Il numero 6 del mondo, che era stato in vantaggio 2 set a 1, ha recuperato uno svantaggio di 5-2 nel quinto set, cancellato duesul 5-6 e ha poi rimontato da 0-5 nel tiebreak decisivo, ottenento il successo grazie al punteggio di 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6. Il moscovita raggiunge, così, i quarti di finale degli, stadio che per lui si è sempre rivelato insormontabile negli Slam: egli, infatti, è sempre uscito sconfitto nelle 6 precedenti apparizioni tra i migliori 8 di un Major, proprio come accaduto la scorsa ...