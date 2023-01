Australian Open 2023 | Patrick Mouratoglou | “Grande dimostrazione di tennis moderno tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Una partita dalle palpitanti emozioni. Il match di ieri tra, per l’intensità e la qualità dimostrate, è stato ben più significativo di un ottavo di finale di uno Slam. Agliil greco ha fatto vedere, finora, undi alto livello e la vittoria contro l’altoatesino lo sta a dimostrare, ma nello stesso tempopuò trarre spunti interessanti. L’azzurro, nettamente sconfitto l’anno passato dain questa sede, si è giocato le proprie chance in un confronto durato quattro ore nelle quali l’andamento è stato equilibrato e in cui nel quinto parziale è stata la miglior capacità dell’ellenico di trovare soluzioni rapide a regalargli il successo. Un ...

La Gazzetta dello Sport

Il fenomeno serbo sta provando a vincere il suo decimo titolo agli, che gli permetterebbe di agganciare Nadal a quota 22 Slam. Il 35enne di Belgrado ha accorciato il gap trionfando a ...La francese eliminata in due set dalla polacca Linette, avanza anche Pliskova MELBOURNE (AUSTRALIA) - Caroline Garcia esce di scena negli ottavi di finale deglifemminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista francese, testa di ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Match folli a Melbourne con finali thriller. Non si pretendeva altro da una sfida tra Andrey Rublev ed Holger Rune, due giocatori e caratteri alquanto particolari nel circuito tennistico; a volare ai ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Niente da fare per Camila Giorgi, eliminata al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari ...