Australian Open 2023 | Novak Djokovic demolisce Alex de Minaur e va ai quarti di finale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Anche troppo facile il successo dinei confronti dide. Il serbo, numero 4 del seeding, elimina daglil’ultimo padrone di casa, approdando così aidi. 6-2 6-1 6-2 il punteggio con il quale si guadagna l’appuntamento contro il russo Andrey Rublev, vincitore in una delle partite al quinto set meno belle viste a Melbourne quest’anno contro il danese Holger Rune. L’o va in difficoltà già nel quarto game del primo set, in cui è costretto a salvarsi ai vantaggi, ma il fatto che gli manchi un colpo particolare per mettere in difficoltasi fa sentire eccome. Sul 3-2, infatti, il serbo piazza il break a zero e comincia una cavalcata che lo porta, ...

La Gazzetta dello Sport

Sarà anche non in forma, Novak Djokovic, con quel fastidio alla gamba sinistra che dice di tormentarlo e non poco, ma intanto il nove volte vincitore degliva dritto come un treno verso il decimo titolo. Il serbo ha spazzato via nel suo ottavo di finale l'australiano de Minaur (6 - 2 6 - 1 6 - 2 il punteggio) in una partita mai ...La 29enne francese n.4 al mondo Caroline Garcia è stata eliminata agli ottavi di finale deglidi tennis dalla 30enne polacca Magda Linette (n.45), per 7 - 6(7 - 3) 6 - 4. Linette non aveva mai superato il terzo turno di uno slam. Ora affronterà per un posto in semifinale a ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Procede spedita la marcia di Novak Djokovic agli Australian Open. Nonostante i problemi fisici, il serbo non ha avuto difficoltà contro Alex De Minaur, n. 22 del seeding, archiviando la pratica in app ...Anche troppo facile il successo di Novak Djokovic nei confronti di Alex de Minaur. Il serbo, numero 4 del seeding, elimina dagli Australian Open l’ultimo padrone di casa, approdando così ai quarti di ...