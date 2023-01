Australian Open 2023 | è un super tie-break pazzo | Andrey Rublev avanza ai quarti su Holger Rune

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Match folli a Melbourne con finali thriller. Non si pretendeva altro da una sfida traed, due giocatori e caratteri alquanto particolari nel circuito tennistico; a volare aidi finale dell’è il russo, che si porta a casa il match con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 in tre ore e quaranta minuti e aspetta il vincitore del match tra Alex De Minaur e Novak Djokovic. La partita è una continua disfida di palle. In effetti è un match rapido, veloce, in cui nessuno dei due riesce a prendere pienamente il controllo della partita. Basta soltanto un dato, quello temporale: si arriva al quinto e decisivo set dopo poco più di due ore e mezza, fra tanto talento, errori grossolani e piccole follie. Visti ...