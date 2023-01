Australian Open 2023 | Djokovic | “Ho giocato un ottimo match Tendine? Oggi nessun dolore”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Novakhauna partita fantastica contro Alex de Minaur, beniamino del pubblico di casa che si è letteralmente schiantato contro il serbo, vincitore dell’incontro per 6-2 6-1 6-2 in poco più di due ore. L’ex numero 1 del mondo ha raggiunto i quarti di finale degliper la tredicesima volta in carriera e si è definito più che soddisfatto per come ha interpretato la sfida. “Non posso dire che mi dispiace che non abbiate visto una partita più lunga – ha detto ai tifosisulla Rod Laver Arena –. I primi quattro, cinque game sono stati lottati, poi mi sono sentito sempre meglio nel colpire. Lui mi è sembrato un po’ più teso, nervoso e ho capito che avrei avuto un’opportunità. Secondo me hoil miomigliore della stagione”. ...