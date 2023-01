Australian Open 2023 | Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova ai quarti di finale Eliminata Carolina Garcia!

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Giornata piuttosto intensa di incontri a Melbourne, sede degli. Sul cementoo si sono tenuti i match degli ottavi didel tabellone femminile e il quadro delle qualificate al prossimo turno dello Slam è stato definito. La prima evidenza è quella di unain grande condizione e, soprattutto, in fiducia. La bielorussa (n.5 del mondo) ha iniziato la stagione in maniera brillante, vincendo il torneo di Adelaide 1, e nel Major sta mettendo in mostra i miglioramenti nel proprio gioco, soprattutto nella gestione del servizio e degli errori.si è imposta per 7-5 6-2 contro la svizzera Belinda Bencic (n.10 del ranking), non soffrendo più di tanto il rovescio dell’elvetica e mettendo in mostra un ...