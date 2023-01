Aurora Ruffino | chi è l’attrice che fa Lidia Ercoli in Black Out – Vite sospese?

Tag24

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera sono intervenuti come ospiti gli attori Alessandro Preziosi ed, protagonisti della nuova fiction di Rai1 Black out - Vite sospese. Prima però l'attore napoletano ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa dove ha ripercorso la sua ...... Marco Rossetti,, Caterina Shulha, Maria Roveran l'attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico. Il ... Aurora Ruffino: età, padre, fidanzato e biografia dell'attrice Stasera in tv Black Out - Vite sospese, con Alessandro Preziosi. L'attore racconta la nuova serie tv di Rai 1 in questa video-intervista ...Per la prima serata in tv, lunedì 23 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Black out”, con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vite sospese, co ...