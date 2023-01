Aurora Ramazzotti a ridosso del parto così | spiazza tutti | Foto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La storia d'amore trae Goffredo Cerza compie sei anni. La coppia, in attesa del primo figlio, ha festeggiato l'anniversario in un noto ristorante di Milano. D'altronde quello di quest'anno è un evento ancora più importante visto che la figlia di Michelle Hunziker ed Erospresto sarà mamma. La relazione trae Goffredo è iniziata il 21 gennaio 2017, quando erano poco più che maggiorenni e da allora non si sono mai più separati. Lo dimostra anche lapubblicata per la serata romantica. Nello scatto la 26enne ha optato per un elegante look total black. Più nel dettaglio laha indossato un abito aderente con spalline sottili e ampia scollatura rotonda che le fascia il corpo ed evidenzia il pancione, lasciando le spalle scoperte. ...

leggo.it

... la figlia di Ambra Angiolini Jolanda Renga: 'Sentirmi dire sei brutta mi ha fatto male, ho pianto per un'ora'difende Jolanda Renga: 'Chiamavano c***a anche me, ora ho smesso di ...Belen e De Martino di nuovo in crisi La mamma della Rodriguez rompe il silenzio (ma la story è criptica), gravidanza nel mirino degli haters: 'Sembra che sei incinta solo tu'. Lei ... Aurora Ramazzotti in mutande, ecco il prima e il dopo (del pancione). E svela la preoccupazione Nemmeno durante un periodo così delicato quale è la gravidanza, Aurora Ramazzotti è esclusa dagli attacchi degli hater. A rivelarlo è stata proprio la ...Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. Super entusiasta di vivere un momento speciale come questo, la figlia di Michelle Hunziker non perde occasione per mettere ...