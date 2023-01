Audition | la recensione del film horror di Takashi Miike

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il, 1999. Regia:. Cast: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki. Jun Kunimura. Genere:. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema. Trama: Un uomo di mezz’età mette in scena la falsa audizione per unalla ricerca di una nuova moglie. Quando sembra aver incontrato la donna della sua vita, si ritrova all’inizio di un incubo. A volte ritornano. E quando ritornano in sala, come vediamo nel caso di questadi, grande cult del regista giapponeseche lo ha letteralmente consacrato ad autore di culto, è ancora più bello. Non sempre si ha l’occasione di ritrovare al cinema grandi classici che hanno fatto la storia del ...