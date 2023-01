Audition di Takashi Miike torna al cinema

Sentieri Selvaggi

A chi gli chiede se la visione d ipossa essere pericolosa per gli spettatori più impressionabili,Miike risponde: "Il mio film è pericoloso, ma sempre meno di quanto possa ...Non è un caso che salirono alla ribalta nomi come quello di Kinji Fukasaku con Battle Royale (2000) e diMiike con(1999), anche se in patria erano forti di una militanza già ... Audition. La recensione del film di Takashi Miike Audition, la pellicola del 1999 di Takashi Miike, simbolo di ribellione per eccellenza del cinema contemporaneo, torna nelle sale italiane come evento speciale il prossimo 23, 24 e 25 gennaio con Want ...Arriva in Italia come evento speciale il 2 3-24-25 gennaio con Wanted Cinema, il celebre horror giapponese che torna in sala in una nuova versione restaurata. Diretto da Takashi Miike e basato sul rom ...