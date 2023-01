Atletico Madrid | ufficiale il rinnovo fino al 2028 del giovane Pablo Barrios

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’guarda al futuro ed ufficializza ildi contrattoal 20 giugnodelcentrocampista. I Colchoneros, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, hanno annunciato che lo spagnolo classe 2003, oltre a prolungare il suo accordo, entrerà a far parte della prima squadra allenata da DiegoSimeone, con cui ha già collezionato otto presenze in totale: “prolunga il suo accordo co il nostro clubale diventa un giocatore della prima squadra”.prolonga su vinculación con nuestro club hastay se convierte en ...

La Gazzetta dello Sport

I Pipistrelli, reduci dalle due sconfitte con Villarreal e Cadice, hanno un punto in più degli andalusi, che nell'ultima giornata hanno imposto il pareggio (1 - 1) all', tornando a far ...Milan Skriniar è sempre più vicino al Psg . I francesi sono in vantaggio sulla corsa al difensore slovacco dell' Inter , nonostante i sondaggi die Manchester City con l'entourage del capitano nerazzurro. La deadline imposta dalla società milanese è scaduta da giorni e Skriniar non ha dato risposta all'offerta di 6.5 milioni di ... Mercato, fischi, intrighi di gossip e il tetto del mondo: dove si è cacciato De Paul E' il giorno di Jakub Kiwior in casa Arsenal. Dopo aver assistito ieri alla vittoria contro il Manchester United dagli spalti dell'Emirates Stadium, oggi il difensore ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...