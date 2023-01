Atalanta | occhi puntati su Palomino Zapata tenta il recupero con la Samp

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Calcio. Ore di attesa per il difensore argentino, messo ko da un risentimento muscolare domenica 22 a Torino con la Juventus. Il colombiano potrebbe tornare in campo sabato 28 al Gewiss contro i blucerchiati.

puntati su José Luis Palomino in casa. Domenica 22 gennaio il difensore argentino è uscito dal campo al 15' del primo tempo nella partita contro la Juventus a Torino per un ...