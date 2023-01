Atalanta | De Roon | 'Obiettivo Europa | non Champions 3-3 giusto | siamo tornati'

Milan News

(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi, Palomino (15' pt Demiral), Scalvini; Hateboer, Ederson (36' st Djimsiti), De, Maehle (36' st Ruggeri); Lookman, Boga (21' st Pasalic); Hojlund (36' st ...Musso 5,5 : a volte spavaldo, a volte incerto. Toloi 5,5: quando va in affanno prova a ... De5,5 : soffre il duello con Fagioli. Maehle 6,5 : il guizzo con cui trova la rete del 2 - 2 lo ... Atalanta, de Roon: "Se quest'anno il Napoli non vince lo scudetto vuol dire che ha fallito" Le parole di de Roon a fine gara Marten de Roon ha parlato a Sky nel dopopartita di Juventus-Atalanta: “Siamo sempre stati questi, di solito chi fa più gol vince. Anche i bianconeri ha meritato questo ...Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio, portando a casa entrambe un punto che forse non aiuta le rispettive classifiche. Gli orobici salgono a quota 35 punti, -2 rispetto a Inter e ...