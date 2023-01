Atalanta | De Roon | “Giusto il pareggio Obiettivo? Per me è sempre l’Europa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Marten deè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo ilper 3-3- ottenuto contro la Juventus. “Stiamo segnando, facendo gol e attaccando bene. È una cosa importante, siamostati la squadra a fare più gol e questo sta tornando. Di solito con tre gol vinci, però la Juve ha giocato bene e ha meritato di pareggiare. Il 3-3 è un risultato”. Poi ha concluso parlando di obiettivi: “Non dico la Champions, per me è. Dobbiamo vedere partita dopo partita cosa succede. Se siamo in grado di continuare lungo questa strada, facendo tanti gol, forse alla ine possiamo arrivare in quelle posizioni”. SportFace.