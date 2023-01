Asteroide si dirige verso la Terra | passerà più vicino della Luna

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Poco dopo le dieci di sera del prossimo 26 gennaio, una 3.500 chilometri dalla superficie terrestre. “Sono poco meno di 10mila chilometri dal centro del nostro pianeta”, ha detto all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Il corpo celeste, chiamato 2023 BU, sarà il quarto piùmai registrato: è il terzoche sorvola a distanze ridotte lada inizio anno,piùdi quanto sia lo spazio che c’è tra il nostro pianeta e la. Non c’è nessun rischio impatto, ma sarà possibile vederne il passaggio. È stato avvistato per la prima volta solo pochi giorni fa dall’ingegnere ed astronomo amatoriale Gennadiy Borisov, appostato presso l’osservatorio Margo di Nauchnij, in ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Addio alla Terra si concentra su un'insegnante risoluta la quale fa di tutto per mettere al sicuro i suoi ex studenti quando unsiinarrestabile verso la Terra. Behind Your Touch ...... dovelo Space Economy Evolution Lab (SEE Lab). Ma Simonetta Di Pippo è anche un astrofisico (l'International Astronomical Union nel 2008 le ha dedicato l'21887 per suoi contributi ... Quel giorno che Gina Lollobrigida piombò come un asteroide su Alberobello