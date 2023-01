Assisi imbiancata | i frati francescani giocano a palle di neve davanti alla Basilica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lacaduta su tutta l'Umbria non ha risparmiato ladi San Francesco. In un video condiviso sui social si vedono i religiosi che si concedono un po' di divertimento proprio

Sky Tg24

Fra Rafael, francescano di origini brasiliane, insieme agli altri religiosi dalla comunità ha festeggiato l'arrivo dei fiocchi scherzando e giocando a palle di neve come si vede in un video e nelle fo ...Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. "Cari fratelli e sorelle è ...