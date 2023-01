Assisi | i frati si danno battaglia con le palle di neve | il video diventa virale – VIDEO

Avvenire

La neve caduta su tutta l'Umbria non ha risparmiato la Basilica di San Francesco d'Assisi. Così i francescani hanno deciso di trascorrere qualche ora in relax e svago, giocando tra di loro a palle di neve. Un evento che hanno voluto condividere sui social network, facendo scrivere: 'Cari fratelli e sorelle è arrivata sorella neve ... è opportuno per fare a pallate'. Accolgono così la neve ad Assisi alcuni giovani francescani che si divertono nel piazzale imbiancato davanti alla Basilica superiore, lanciandosi palle di neve e facendo un pupazzo.