Assisi | i frati della basilica di San Francesco giocano a palle di neve e disegnano angeli a terra | il video fa il giro dei social

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non c’è cosa migliore che celebrare l’arrivocon una “battaglia” didi. O almeno la pensano così idiche davanti alladi Sanall’arrivo del fenomeno atmosferico hanno iniziato a giocare e a scherzare con la, pubblicando anche unsui. Ma non solo pallate. Ihanno anche disegnatocon il corpo, condividendo la loro felicità con i followerpagina Facebook “Sand’”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel piazzale imbiancato davanti alla chiesa superiore della Basilica di San Francesco i religiosi hanno festeggiato l'arrivo della ......facebook della stessa comunità ."Qui adci sta molto bene" afferma fra Rafael. "È opportuno per..." aggiunge sorridendo e mostrando una palla di neve. Che poi, al ritmo di musica, i... Assisi, i frati giocano a palle di neve La neve caduta su tutta l' Umbria non ha risparmiato Assisi e la Basilica di San Francesco . Così i frati francescani hanno ...Il maltempo non si arresta e l'Italia permane sotto la neve tra scuole chiuse e allerta meteo. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore e le previsioni ...