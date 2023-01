Assalto alla Cgil di Roma | tre condannati per devastazione

Repubblica Roma

TI POTREBBE INTERESSARETre condanne per l'sede della Cgil, avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021. Il gup, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha inflitto sei anni a Andrea Savaia, genovese di 54 anni e 4 anni a ... Assalto alla Cgil, tre condanne in abbreviato: 4 anni ai romani Ciocca e De Filippis, 6 anni al ligure Savaia Per l'assalto alla sede Cgil di Roma compiuto il 9 ottobre 2021 sono state condannate tre persone. Il gup, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha inflitto sei anni di reclusione al g ...Per l’assalto alla sede della Cgil, avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021 il gup ha condannato il genovese Andrea Savaia e altre due persone ...